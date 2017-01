"Ya hay un fiscal asignado, pero que está de vacaciones, por lo que no se avanzará mucho; salvo que la fiscal que le está interinando me cite para ratificar la denuncia e imprimir el trámite", comentó en contacto con la 970 AM.





El hombre, además, señaló que es preocupante el caso debido a que en un grupo de WhatsApp de opositores al Gobierno hablan de tal manera con respecto a la integridad del mandatario. El caso tomó estado público este viernes, tras filtrarse la captura de pantalla de un chat.





En ese mensaje se verifica que, según la imagen, es la senadora Masi quien le pregunta al titular del Congreso Nacional, Robert Acevedo, dónde puede conseguir un sicario, luego de decir que está "cansada del tema", tras hablar de la enmienda y de asuntos relacionados a la presidencia.





Ante esto, la parlamentaria sostuvo que el chat no es real y que se trata de una foto montada, mientras que el presidente del Congreso confesó que tal conversación existió, pero que todo era "una broma" de Masi.





El caso deberá ser analizado por la Fiscalía, tras la denuncia de Canillas contra Desirée y Acevedo por amenaza de hechos punibles, incitación a cometer hechos punibles, asociación criminal y omisión de aviso de un hecho punible.