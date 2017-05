Series definidas en Eliminatorias

Paraguay fue emparejado con Argentina, Uruguay y Panamá en el Grupo A. Los partidos de esta serie se jugarán por sistema de ida y vuelta y régimen de localía. Si Paraguay no pone en condiciones un estadio con los requerimientos de FIBA antes de noviembre, perderá la sede y podrá oficiar de anfitrión en otro país, que sería en Formosa, Argentina.

PARA HOY. Esta noche se cumple la fecha 4 de la 2ª rueda en masculino: Olimpia vs. Sportivo Luqueño (Osvaldo Domínguez, 21.30), Ciudad Nueva vs. Félix Pérez (Luis Fernández, 20.30), San José vs. Sol de América (León Coundou, 20.30) y Capiatá vs. Libertad (San Lorenzo, 20.15).