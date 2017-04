Sergio Pérez: "El podio de 2014 aquí es uno de mis mejores recuerdos"

Redacción deportes, 13 abr (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Force India) no dudó en calificar el podio que consiguió en el circuito de Bahrein en 2014, como uno de sus "mejores recuerdos en Fórmula Uno" y confió en que las nuevas mejoras de su equipo surtan efecto.

"Me siento muy feliz por la forma en que hemos comenzado el año. Ocho puntos de dos carreras es un buen logro y muestra que estamos trabajando bien como equipo. Sigo pensando que un resultado mejor fue posible en China, pero no podemos quejarnos de dónde terminamos porque no fue una carrera fácil", dijo Pérez.