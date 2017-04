Sergio García: "Todavía tengo mucho margen de mejora"

"Mentalmente, he sabido aceptar todo lo que me pasaba. Gracias a eso Augusta me ha dado más este año de lo que me había dado otros años", añadió García, para quien este fin de semana lo ha hecho "mucho mejor" de lo que llevaba haciéndolo hasta hoy "y se ha visto el resultado".

"Aunque no hubiera ganado -aseguró- me hubiera ido muy satisfecho por cómo ha ido la semana, en la que he sabido aceptarlo todo de mejor manera que en el pasado".

Se mostró "orgullosísimo" por haberse incorporado a la nómina de grandes campeones que triunfaron en Augusta, especialmente por estar en el mismo grupo que sus "ídolos" Severiano Ballesteros y José María Olazabal, que lo ganaron en dos ocasiones cada uno, y que considera algo "superespecial".

Sergio García confía en que su victoria de este domingo en el mítico campo estadounidense "ayude muchísimo" al golf español, "aunque el tiempo nos dirá cómo reacciona la gente, porque lo único que podemos hacer nosotros es seguir machacando y dándole duro".

Preguntado por su celebración tras su triunfo, dijo que fue un momento "muy bonito" en el que le vinieron a la cabeza muchos recuerdos de anteriores participaciones en Augusta "en las que no lo pasé tan bien", así como de otros torneos y de sus momentos "buenos y no tan buenos" de su carrera deportiva.