Serena y Lucic, treintañeras al ataque

Desde Wimbledon en 1999 Mirjana no se situaba entre las cuatro mejores, las cuatro últimas en un Grand Slam. Aquella vez fue derrotada por la alemana Steffi Graf. Ahora, tras una hora y 48 minutos de lucha, se enfrentará contra Serena, de quien dice que se inspira, y que en marzo cumplirá 35 años, los mismos que su próxima rival.

Tras ganar el último punto ante Pliskova, finalista el pasado año en el Abierto de EE.UU. donde derrotó en la penúltima ronda a Serena, Lucic se santiguó, y tras abrazarse con su adversaria, comenzó a dar saltos de júbilo para arrodillarse en la pista y romper a llorar después.

"No me lo puedo creer, es una locura, estoy en semifinales de nuevo, estoy en trance ahora", dijo en pista. "Nunca soñé esto", y rompió a llorar de nuevo. "Sé que esto lo quieren todas, pero yo nunca podré olvidarlo, es realmente increíble. Me he sentido con una paz extrema y con una calma extrema en el último juego", señaló en la entrevista en pista.

Alli, su interlocutora, la australiana Rennae Stubbs, le recordó que hace 19 años Mirjana ganó su primer partido aquí, derrotándole precisamente a ella.

Lucic, de 34 años, es una de las tres jugadoras que han pasado de la treintena y que han traspasado la primera semana y se han situado en semifinales, junto con las dos hermanas Williams, Serena (35) y Venus (36).

"Mirad mis piernas", dijo para recalcar como había llegado a las semifinales, con vendaje en el muslo y espinilla izquierda, con dolores en todo su cuerpo que le hicieron llamar al médico dos veces durante el duelo contra Pliskova. "Lucen genial", dijo Stubbs, para que Mirjana respondiera: "mi marido dice lo mismo".

"Nunca soñé estar aquí de nuevo y nunca olvidaré este día. Esto hace que todo lo malo que he pasado en mi vida, sea ahora bueno", recordó pensando quizás en su historia de abusos y malos tratos de su padre. "Un día contaré una larga historia sobre las cosas que me han sucedido, pero nunca podré soñar con estar aquí de nuevo", afirmó.

Ahora está a dos pasos solo de convertirse en la segunda jugadora croata en ganar un Grand Slam, desde Iva Majoli en Roland Garros 1997.

"Quiero ser recordada como una tremenda luchadora, una persona que perseveró siempre por todo, y contra todos los pronósticos", dijo Lucic, campeona júnior del Abierto de Australia y del Abierto de EE.UU, y ganadora del torneo de dobles en Melbourne con la suiza Martina Hingis en 1998.

Después, Serena Williams cortó la racha de nueve partidos ganados de Johanna Konta al vencerla por 6-2 y 6-3 en 75 minutos para lograr las semifinales del Abierto de Australia, la número 34 de su carrera en el Grand Slam y la décima consecutiva en estos grandes.

Konta, de origen húngaro, nacionalizada británica hace doce años, había hecho un gran comienzo de la temporada, alcanzando las semifinales de Shenzhen (China) y luego el título en Sidney derrotando en la final a la polaca Agnieszka Radwanska.

Nadie había podido arrebatarle un set en Melbourne este año a la nacida en Sidney y residente en Eatsbourne. Hasta que se topó con Serena en el primer enfrentamiento entre ambas.

"Ella estaba jugando muy bien, ganando el título en Sidney y luego sacando limpiamente sus partidos aquí. Es una futura campeona de este torneo", señaló Serena, quien admitió que en el duelo contra la británica lo pasó mal con su servicio. "Estaba algo frustrada con mi saque, pero me dije, Serena olvídate y concéntrate más, no seas 'Babyrena' aquí fuera".

En carrera hacia su 23 Grand Slam, el séptimo aquí, lo que conllevaría recuperar el número uno del mundo, Serena logró diez saques directos y 25 golpes ganadores.

Serena ha ganado a Lucic en los dos encuentros precedentes, ambos en 1998, en Sidney (3-6, 6-4 y 7-5) y en Wimbledon después (6-3 y 6-0).

Estados Unidos ha colocado a tres de sus jugadoras entre las cuatro últimas: Serena, Venus y Coco Vandewhege. La última vez que sucedió esto en un Grand Slam fue en el Abierto de EE.UU. 2002, con Serena, Venus y Lindsay Davenport.

Y tres de las cuatro competidoras han superado los 34 años. "Las treintañeras ganan", dijo Serena. "No importa quien sea, habrá una treintañera en la final", añadió.

De las cuatro, Coco, verdugo de la española Garbiñe Muguruza, es la mas joven, con 25 años y la única que pisará por primera vez unas semifinales de un Grand Slam.

Miguel Luengo