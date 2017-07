El pasado viernes se incautó un total de 30 kilos de cocaína en el barrio San Lorenzo de Caaguazú. Las primeras informaciones señalaban que la droga fue hallada en una camioneta a nombre de Humberto Cardozo.

Sin embargo, el legislador aclaró que en ningún momento se encontraron estupefacientes en el vehículo de su hermano. También dijo que ese vehículo es de la familia y es utilizado por varias personas para realizar actividades políticas en esa zona del país.

El fiscal interviniente, Osvaldo García, también mencionó que la droga fue hallada en otro automóvil de la comitiva. No obstante, precisó que la camioneta a nombre de Humberto Cardozo estaba al mando de Víctor Manuel Campusano, cuñado de Marcial Cardozo.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sindica a Campusano como el principal responsable de este cargamento de cocaína.

"Nosotros no estamos metidos, no estamos vinculados, mi hermano se puso a disposición de la Fiscalía y también entregó su teléfono y todo lo que pueda aportar a la investigación. No hay absolutamente nada", dijo el parlamentario a la emisora 780 AM.

Refirió que al unirse una familia con otra como fruto del matrimonio, puede suceder que uno de sus miembros no actúe en base a las disposiciones legales o realice actividades ilícitas.

"Vamos a defendernos y la verdad va a salir. No hay investigación contra mi hermano y nosotros no tenemos nada que ver. En Coronel Oviedo todos nos conocen", dijo el senador por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

PROCEDIMIENTO. El Ministerio Público tiene como evidencias dos vehículos. Un Toyota IST, color blanco, propiedad de Cálcena, y la furgoneta de la marca Toyota, modelo Regius, que está a nombre de Humberto Cardozo.

La droga debía ser llevada a la Triple Frontera para su posterior venta en el Brasil. Según los agentes de la Senad, iba a ser transportada desde el lugar donde fue incautada. Se presume que los 30 paquetes llegaron hasta una vivienda y el vehículo en que fue encontrado se equipó para el transporte en un taller local.

Según sospechas, la droga fue procesada en un laboratorio clandestino de la zona. Sin embargo, no se llegó a ubicar el lugar exacto donde se realizaba el procesamiento. La droga incautada y ambos vehículos fueron llevados hasta la base regional de la Senad en Ciudad del Este, quedando a cargo del fiscal.