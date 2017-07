Semillas pide no flexibilizar control de dinero que corre en campañas políticas

Para la organización civil Semillas para la Democracia, el proyecto de modificación de la ley de financiamiento en estudio en la Cámara de Diputados no cumpliría el rol que debería, al no poner rigor en el control y dejar abierto a que las campañas políticas y el dinero sucio que se utiliza en ellas, no encuentren el filtro necesario.









