"Invertir esta carrera destructiva debe ser nuestra máxima prioridad", resalta Gorbachov, que califica la situación actual como muy peligrosa. "No hay problema más urgente hoy en día que la militarización y la nueva carrera armamentista", opina Gorbachov, que recuerda que "las relaciones entre las grandes potencias fueron de mal en peor en los últimos años". Por eso aboga por "reanudar el diálogo político para tomar decisiones y acciones conjuntas". Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, escribe Gorbachov, deberían dar el primer paso y celebrar una reunión de jefes de Estado para adoptar una resolución que proclame como inadmisible la guerra nuclear.

trump y putin. Y esta iniciativa debe partir de Donald Trump y Vladimir Putin, "presidentes de las dos naciones que poseen el 90% del arsenal nuclear y, por lo tanto, tienen una responsabilidad especial".

La semana pasada Islandia se ofreció para acoger una posible reunión entre el líder de EEUU y el mandatario de Rusia. La cita, en caso de producirse ahí, recordaría la cumbre de 1986 en la casa Hofdi, en Reikiavik, entre el propio Gorbachov y el entonces presidente de EEUU, Ronald Reagan, que mantuvieron una relación difícil que no les impidió buscar compromisos.

Precisamente a ambos se refirió la primera ministra británica, Theresa May: "En cuanto al apoyo de Rusia al régimen sirio, quiero recordar un ejemplo del ex presidente de EEUU, Ronald Reagan, que describió cómo 'confía, pero verifica' su cooperación con el ex presidente de la URSS, Mijail Gorbachov", dijo May durante su visita a EEUU.

cooperación mundial. "Los presidentes pueden resolver los problemas que surgen y responder a los retos, hay que dejar a un lado los intentos de tomar el pelo al otro, eso es inaceptable", dijo Gorbachov en noviembre, tras la victoria de Trump.

"Resulta clave establecer la cooperación no solo de acuerdo con los intereses propios, es necesario que la cooperación mundial se realice sin intervención ajena, y los estadounidenses, por lo visto, han llegado a esa conclusión, todo el mundo está cambiando", dijo Gorbachov en su web.

Por eso llamó a apartar del camino a "todo aquel que obstaculice la mejora de relaciones entre los dos países y de la situación en el mundo".

Gorbachov fue crítico con la escalada de tensión entre EEUU y Rusia antes incluso de la victoria de Trump, y ha abogado por encontrar un compromiso que tenga en cuenta los intereses de todos.