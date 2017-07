Seguidores de Maduro irrumpen en el Parlamento, 3 diputados heridos

CARACAS - VENEZUELA

Seguidores del Gobierno de Venezuela irrumpieron ayer en la sede de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, dejando 3 diputados y 2 empleados heridos, de acuerdo con testigos.

La invasión del recinto legislativo en el centro de Caracas, otro episodio de convulsión en el atribulado país que ha estado sumido en protestas casi a diario desde abril, ocurrió al término de una sesión especial por el Día de la Independencia. "Entraron armados, haciendo tiros, entraron con piedras, entraron con palos, atracaron a una cantidad de personas", dijo a periodistas el diputado opositor Tomás Guanipa.

Imágenes de televisión mostraron a 2 legisladores de oposición con sus rostros bañados en sangre. Testigos confirmaron que algunos de los que ingresaron al Parlamento tenían palos, tubos metálicos y piedras mientras se escuchaban detonaciones y explosiones y pidieron a los camarógrafos dejar sus cámaras en el suelo. No quedó claro de inmediato qué pretendieron los seguidores del gobierno con su irrupción, que duró menos de media hora. Poco después, la Asamblea Nacional aprobó en una sesión plenaria la convocatoria a una consulta popular el 16 de julio para preguntar a los venezolanos, entre otras cosas, si quieren adelantar los comicios presidenciales previstos para fines del 2018.

maduro condena. El presidente Nicolás Maduro condenó una incursión de partidarios del Gobierno en la sede del Parlamento. "Yo condeno absolutamente estos hechos, hasta donde los conozco. No voy a ser nunca cómplice de ningún hecho de violencia", dijo Maduro en un desfile militar por el Día de la Independencia, sin admitir que las personas que irrumpieron en el Legislativo fueran seguidores suyos. "He ordenado su investigación y que se haga justicia, no acepto violencia de nadie. Condeno todos los hechos de violencia y pido paz, justicia, concordia y armonía", añadió.