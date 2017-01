Sector privado pide acuerdo transparente

“Desconocemos acerca de qué tipo de alianza se trata (el anunciado acuerdo entre Petropar y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos - YPFB), no tenemos información al respecto, pero como Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay (Dicapar) manifestamos que toda asociación entre ambas empresas debe ser en el marco de las leyes vigentes”, expresó Guillermo Parra, representante del citado gremio.

El ejecutivo destacó que la presencia en el mercado minorista del gas licuado de petróleo (GLP) a nivel local, producto de una alianza entre las estatales paraguaya y boliviana, no generaría ningún inconveniente para el ámbito nacional, siempre y cuando la competencia no sea desleal, no exista dumping, subsidio ni privilegio alguno que distorsione el mercado.