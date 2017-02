Seccionaleros denuncian presión para firmar manifiesto a favor del oficialismo

No obstante, recibieron mucha presión y aceptaron firmar, ya que si no firmaban sufrirían persecución política y los caudillos que están a su cargo también pueden perder sus puestos de trabajo.

Mencionaron que el secretario privado de Cartes, Arnaldo Franco, se encargó de redactar el manifiesto que señala la preocupación por los mensajes de un grupo de Whatsapp de senadores que fueron filtrados.

Son aproximadamente unos diez dirigentes, entre ellos Nelson Mora, Carlos Morel y otros quienes firmaron sin problema el manifiesto, el miércoles, antes de la sesión de la Junta de Gobierno.

“Es un manifiesto donde se apoya la decisión partidaria como algo protocolar. Las máximas autoridades del partido decidieron tomar acciones y nosotros acompañamos”, indicó Ángel Colmán, presidente del consejo de presidentes de seccionales.

Colmán agregó que no se logró aún la totalidad de firmas, no porque no haya acompañamiento al manifiesto, sino por “falta de tiempo”, aún no todos pudieron firmar el documento.

Agregó que el escrito será presentado a la ANR, una vez que se reúnan todas las firmas.

El consejo de presidentes de seccionales de Central ya se alineó y entregó un documento el martes pasado a favor de las acciones de la ANR.

En el documento, los dirigentes de Central indicaron que siguen apostando por la reelección de Cartes para seguir con las obras por otros cinco años más.

Julio Vega preside el grupo de los presidentes de seccionales conocidos como los aduaneros, ya que sus miembros son los que mejores cargos poseen en la función pública, y Colmán preside el consejo, donde hay muchos anticartistas. La dirigencia en Asunción está muy dividida.