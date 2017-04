Se retira el ruso Guennadi Padalka, el astronauta con más tiempo en espacio

Moscú, 23 abr (EFE).- El ruso Guennadi Padalka, el cosmonauta con más tiempo en el espacio exterior con 878 días, ha anunciado su decisión de retirarse, informó el Centro de Preparación de Cosmonautas (CPC).

"Me he visto obligado. Me he cansado de vaguear. No hay perspectivas de volar. Trabajo para mí en el centro (de preparación de cosmonautas) tampoco hay", manifestó Padalka, claramente decepcionado, a la agencia TASS.