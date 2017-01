Se publican nuevas imágenes de Marilyn Monroe en "La comezón del séptimo año"

Nueva York, 13 ene (EFE).- Nuevas imágenes de la actriz Marilyn Monroe rodando la mítica escena del liviano vestido blanco levantado por el viento, de la película de 1955 "The Seven Year Itch" ("La comezón del séptimo año", en América latina), han visto la luz después de más de 60 años escondidas, informó hoy el New York Times.









