Se inicia la temporada 2017

El regreso del suizo Roger Federer a un Grand Slam, la recuperación del español Rafael Nadal y el duelo por el número uno entre el británico Andy Murray y el serbio Novak Djokovic serán, entre otras, las claves del Abierto de Australia 2017, la primera gran competencia de la presente temporada.

Hoy, por la primera ronda del certamen, destacan los duelos en varones: Gilles Simon vs. Michael Mmoh (21.00), Dustin Brown vs. Milos Raonic (22.00) y Florian Mayer vs. Rafael Nadal (23.00). En damas: Karolina Pliskova vs. Sara Sorribes (21.00), Alize Cornet vs. Myrtille Georges (22.00) y Belinda Bencic vs. Serena Williams (22.30).