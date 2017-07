Se dilata el tratamiento del balance de McLeod en la Junta Municipal

CIUDAD DEL ESTE

Los concejales municipales de la bancada opositora no tendrían los 8 votos necesarios para confirmar el rechazo de la rendición de cuentas de la intendenta municipal de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, correspondiente al ejercicio 2016, por lo que se dilata su tratamiento.

La Junta Municipal tiene tiempo hasta el 14 de julio para tratar el tema. El concejal municipal Miguel Prieto (Independiente), miembro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, refirió que con ayuda de contadores y auditores analizó los documentos remitidos por la intendencia y aseguró que hay suficientes elementos para justificar su rechazó, que es lo que recomiendan en su dictamen.

Señaló que el documento debe ser remitido a la Contraloría General de la República para ser sometido a una auditoria. Indicó que de los ingresos, según el balance general remitido por la Intendencia, no se han depositado al 31 de diciembre la suma de G. 481.000.000 correspondientes a las recaudaciones del Municipio. "La intendenta no envío ningún documento explicando por qué no se hizo el depósito. No sabemos qué pasó de ese dinero", apuntó.

Otra observación se refiere al rubro 390, que corresponde a bienes de consumo. En el 2016 se gastó G. 1.822.000.000. Los ediles solicitaron legajos y facturas sobre el uso de este recurso. "El ejecutivo no envío un solo documento. Dentro de las 25.000 copias de documentos no tenemos un solo documento para saber qué se hizo de este dinero, que se gastó", dijo.

"Está los G. 3.000.000.000 que la intendenta se autoadjudicó para contratar más jornaleros, violando el Art. 190 de la Ley Orgánica Municipal que dice que la creación de nuevos cargos y modificación de las remuneraciones previstas en el presupuesto requerirá modificación del presupuesto y la aprobación de la Junta. Nosotros ni siquiera recibimos el pedido", explicó.

COMBUSTIBLE. Dentro del rubro de combustibles y lubricantes, refirió que según los 35 legajos que "nos enviaron se gastó G. 3.974.000.000, pero según el balance general se gastó G. 4.224.000.000. No fueron justificados G. 250.000.000", precisó el edil.

Señaló que llama la atención que las facturas presentadas son todas correlativas. "Todas las boletas legales son totalmente correlativas. Es como si fuera que ellos agarraron un talonario y empezaron a llenar para enviar a la Junta Municipal. También hay vehículos que están descompuestos y, sin embargo, figura en su informe como que usaron combustible", comentó.

Del rubro transferencia corriente al sector privado, según el balance, se gastó G. 3.390.000.000 el año pasado. "El ejecutivo no envío un solo documento que avale cómo se realizó la distribución y cuáles son las organizaciones sociales beneficiadas", acotó.

Para el concejal Prieto hay mérito suficiente para rechazar la ejecución presupuestaria. "Estamos convencidos de que existe suficiente mérito. El ejecutivo municipal hizo un esfuerzo de enviar los documentos. Es por eso que la Comisión de Hacienda recomienda rechazar una vez más de la ejecución presupuestaria. Veremos si contamos con los votos necesarios", precisó.