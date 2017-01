Scolari desvela que tuvo una oferta para entrenar al Valencia

"Estuvo con Peter dos o tres veces" en las que ambos hablaron de esa propuesta pero Scolari llegó a la conclusión de que no era el momento de dejar China, donde asegura sentirse muy bien.

Se trataba de "cambiar tu tranquilidad, la de tu equipo, tu vida, por una 'turbulencia'" como el Valencia, equipo que siempre fue complicado, añade.

Y no solo lo dice él, sino también, asegura, su compañero de selección y ex entrenador del Valencia, Carlos Alberto Parreira.

Además del equipo español, Scolari también ha recibido ofertas para volver a Inglaterra, donde ya estuvo al frente del Chelsea. Fueron propuestas de "clubes comprados por los chinos, que están invirtiendo y que quieren crecer".

Pero, hoy por hoy, lo tiene muy claro: "voy a quedarme en mi club y seguir trabajando".

"Tengo un año más de contrato en China, me gusta, me siento bien, a mi familia le gusta mucha Guangzhou, mi club", insiste Scolari, quien también parece tener claro que no está entre sus proyectos volver a entrenar en Brasil.