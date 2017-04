Schwarzenegger narrará un documental del hijo de Cousteau sobre el mundo marino

Los Ángeles (EE.UU.), 18 abr (EFE).- Arnold Schwarzenegger será el encargado de narrar el documental en 3D "Wonders of the Sea", dirigido por Jean-Michel Cousteau, hijo del célebre oceanógrafo Jacques Cousteau, y Jean-Jacques Mantello, sobre el mundo marino, informó hoy The Hollywood Reporter.









