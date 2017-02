Schäuble espera el despertar de la UE, pero pide serenidad

Sus posiciones, sin embargo, pueden afectar al multilateralismo, indicó Schäuble, que defendió la implementación de medidas coordinadas a nivel global en foros como el G20, que organiza Alemania este año. “EEUU no es el único miembro, pero sí el más importante del G20”, argumentó el ministro, por lo que, en su opinión, no será más fácil alcanzar soluciones comunes. No obstante, abogó por perseverar: “Nosotros, los alemanes, los europeos, el G20 estamos convencidos de que este mundo necesita más soluciones multilaterales para los problemas comunes, le guste a uno o no”.

“No necesitamos soluciones en las que uno pierde cuando los otros ganan”, dijo el ministro alemán, que considera que los acuerdos que benefician a todos son mejores y más estables. Schäuble resaltó que la UE ya es mayor de edad y es consciente de su propia responsabilidad. efe