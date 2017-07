Saturio: “Comunidad se opuso” a plan de alumnos, según MEC

Con respecto a la docente Alba Invernizi, el MEC no aceptó que la profesora sea designada en el cargo de encargada de despacho de la Dirección General “por no reunir el perfil requerido, por no haber acuerdo de los demás docentes y padres de familia de la institución, como también de gremios docentes”, aclaró. Es por esto que se optó por conformar un equipo interventor neutro entre ambas partes”. Según el Ministerio, todas las propuestas hechas por los alumnos “fueron atendidas en tiempo y forma, dándoles una respuesta a todas ellas”.