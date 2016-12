Santos asegura que no persigue ni ha pedido en extradición al exministro Arias

El jefe de Estado dijo también que no hay "nada más alejado de la verdad", pues su Gobierno "no ha perseguido a nadie nunca, no es nuestro estilo, no es nuestra forma de proceder".

Arias, quien fue ministro de Agricultura en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), reside en Miami desde 2014, donde fue detenido en agosto pasado en razón de la solicitud de extradición hecha por Colombia después de que la Corte Suprema de Justicia lo condenó a más de 17 años de cárcel y a pagar una multa de 25.000 millones de pesos (unos 8,3 millones de dólares de hoy) por delitos de corrupción.

Sin embargo, el pasado 17 de noviembre fue dejado en libertad tras pagar una fianza y quedó a la espera de que Colombia sustente ante el juez del caso con base en qué tratado lo pide en extradición.

Al respecto, la Cancillería colombiana dijo ayer que "el Tratado de Extradición entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América, suscrito en 1979, está en vigor en cuanto ninguno de los dos Estados ha manifestado su intención de darlo por terminado".

El exministro divulgó el fin de semana pasado un video en redes sociales en el que afirma que el Gobierno volvió a insistir en su extradición pese a que su defensa alega que no hay tratado vigente entre los dos países que lo permita.

Santos explicó hoy que la acción de su Gobierno no es nada diferente a lo que siempre se hace "y es que cuando la Corte Suprema de Justicia solicita una extradición, el Gobierno la tramita, es nuestra obligación".

Dijo también que lo que sucedió hace unos días fue que un juez en Estados Unidos le solicitó al Gobierno colombiano que le explicara cuál era la situación o estatus del tratado de extradición entre ambos países y la canciller, María Ángela Holguín, "se limitó a responder esa pregunta de forma clara y especifica".

"De ahí salió la historia de que el Gobierno colombiano y el presidente estaban haciendo alguna gestión para que condenaran a Andrés Felipe Arias, cuando es todo lo contrario, inclusive el embajador de Colombia en Washington (Juan Carlos Pinzón) celebró cuando lo sacaron de la cárcel", aseveró el mandatario.

Por su parte, la canciller Holguín insistió también hoy en que el organismo que representa no ha pedido la extradición de Arias, pues quien lo hace es la Corte Suprema de Justicia.

"Nosotros no somos sino absolutamente un canal" para tramitar esa solicitud, dijo la ministra a la prensa en Bogotá.

Holguín explicó además que hay dos tipos de extradición. Uno de ellos es "la que solicitan los jueces colombianos, en este caso la Corte Suprema de Justicia, porque los ciudadanos que han cometido un delito están en el exterior".

"Hay otro tipo de extradiciones como es el caso de las de colombianos al exterior en donde se requiere una aprobación de la Corte Suprema de Justicia y del presiente de la República", afirmó.

A Arias lo condenó la Corte Suprema porque unos subsidios para campesinos pobres terminaron en manos de grandes terratenientes cuando él era el titular de Agricultura, entre 2005 y 2009.