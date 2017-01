San Bernardino anuncia restricción de la venta de bebidas alcohólicas

Refirió que habrá una cuadrilla de trabajadores de la Comuna que saldrá a fiscalizar y el comercio que no cumpla con la ordenanza recibirá una multa de entre 5 y 10 jornales (desde G. 377.790 hasta G. 755.580, respectivamente).

Las notificaciones serán entregadas a todos los locales recién esta semana, en tanto que la ordenanza comenzará a regir desde este sábado.

descontrol. Pobladores de la zona se quejaron de la polución sonora y el descontrol existente en la vía pública, que se genera sobre todo los fines de semana.

"A veces escuchamos el grito desesperado de chicas que no sabemos si están jugando o están siendo agredidas, hay muchos jóvenes alcoholizados y de la música fuerte ni hablemos. Es un quebranto inmenso que no nos deja dormir, siempre llamamos al 911, pero ya no nos hace caso", refirió un ciudadano, quien prefirió no dar su nombre.

Otra inquietud es el paseo que realizan menores de edad en cuaciclones sin ninguna protección y transitando por zonas peatonales.

El intendente Luis Aguilar reconoció que no estaban preparados para la cantidad de turistas, entre 70.000 y 80.000 personas, que recibieron entre el sábado y domingo pasado, pero eso cambiará este fin de semana.

Tras varias denuncias sobre la falta de efectivos suficientes que puedan velar por la seguridad en la ciudad veraniega, desde la Municipalidad expresan que este jueves se realizará una reunión entre el jefe comunal, el director de Tránsito, la Policía Nacional y la Caminera, como también con representantes de la Fiscalía y la Gobernación de Cordillera, en el marco del operativo verano.

"Hay controles, pero pedimos refuerzo, sobre todo en los puntos conflictivos de la ciudad. La reunión es para armar lo que queda de la temporada, no tener más excesos y que la gente pueda estar tranquila que vamos a tener cubierta la localidad en cuanto a control, seguridad y limpieza", señaló Rosato.