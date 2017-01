Sampedranos cierran ruta y piden un camino asfaltado

Los pobladores de los distritos de Puerto Antequera y San Pedro de Ycuamandyyú, Departamento de San Pedro, iniciaron movilizaciones desde este viernes cerrando la ruta en dos lugares, en San Pedro de Ycuamandyyú y en Antequera. Indicaron que lo hacen por estar cansados del polvo que generan los vehículos de gran porte al cruzar por las zonas y de las promesas incumplidas de las autoridades del MOPC.

Camiones graneleros de gran porte van diariamente a Puerto Antequera, donde existen dos silos graneleros, circulan alrededor de 300 camiones por día que transportan granos desde diferentes distritos, sin embargo, según los pobladores ya no soportan el polvo que generan estos vehículos al transitar por un tramo terraplenado y que es utilizado para no cruzar por la ciudad.

Explicaron que no pueden lavar ropas, cocinar incluso existen criaturas y ancianos afectados a consecuencia del intenso polvo. Ante esta situación decidieron cerrar la ruta, en Antequera y San Pedro de Ycuamandyyú, para exigir la construcción de dos circunvalaciones asfaltadas en estas dos ciudades en cuestión.

Indicaron que hace cuatro años se presentaron en el MOPC los proyectos de pavimentación, pero hasta hoy no se ha realizado absolutamente nada. En San Pedro de Ycuamandyyú se necesitarían unos 8 km de pavimentos en la circunvalación, mientras en Antequera unos 5 km.

AlternativA. María Bael, una de las pobladoras afectadas de Antequera, señaló que piden un camino alternativo pavimentado, “eso sabemos que no se va hacer en corto tiempo, por lo menos que se haga el riego permanente por donde circulan los camiones para que no haya polvareda, ya no podemos lavar ropas, preparar comidas, ni abrir nuestras puertas. Las criaturas y los ancianos ya son perjudicados en su salud”, reclamó.

Por su parte, el intendente de Antequera, Ing. Abel Brítez, comentó que el presupuesto con que cuentan alcanza, “tratamos de paliar el polvo regando, pero no abastecemos y cuando llueve se rompen los puentes, los camiones pasan por cualquier lugar de la ciudad y nuestros recursos son muy limitados, la única solución es la construcción de la circunvalación pavimentada”, agregó.

Mientras los manifestantes indicaron que seguirán cerrando la ruta hasta que se dé una solución definitiva.