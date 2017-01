Salto del Guairá: Ex intendente habría sobrefacturado almuerzo escolar

El delito se habría consumado con la complicidad de la empresa FASV IMPORT EXPORT que figura a nombre de María de Fátima Sartorio Vanni de la ciudad de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná.

Dicha empresa embolsó millonarios montos gracias a contratos para la provisión del almuerzo escolar en varias instituciones públicas de la ciudad de Salto del Guairá, capital departamento de Canindeyú, con un costo de G. 15.000 por ración.

Sin embargo, en las mismas condiciones, el actual gobierno municipal del intendente Carlos César Haitter del Partido Democrático Progresista (PDP), a través de la empresa FITRA S.R.L. provee de almuerzo escolar a instituciones educativas a un costo inferior al de Paniagua, oscilando los G. 8.200 por ración según documentos arrimados a la prensa.

Para mayor evidencia de una posible sobrefacturación durante la administración del ex intendente Eduardo Paniagua cuyo mandato fue del periodo 2010-2015, la empresa FASV IMPORT EXPORT, volvió a presentarse al concurso para proveer de almuerzo escolar en el siguiente periodo de Gobierno, pero con una propuesta de costo por ración a G. 8.900, luego de haber proveído a G. 15.000 por ración el almuerzo en el 2014 y 2015.

No es la única denuncia que se presentó a los medios de comunicación y en otras instancias, con respecto a posibles irregularidades en la utilización de los recursos durante la administración de Paniagua, en el 2015, ex concejales denunciaron la construcción de empedrados de "oro", con un costo de G. 120.000 por metro cuadrado, cuando que en otros municipios no alcanzaban los G. 40.000 el metro cuadrado.

Paniagua logro evitar la auditoria de la contraloría a sus gestiones mudándose al Partido Colorado.

Desde entonces, esa y otras denuncias duermen en el ministerio público.