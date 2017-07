Salón: José Meza es el líder

Marcadores de la fecha 1: 29 de Septiembre 4-2 Fomento, José Meza 5-2 Bolívar y San Antonio 2-2 Cerro Corá.

La clasificación: José Meza 4 puntos, Fomento 2, 29 de Septiembre 2, Bolívar 2, Cerro Corá 1 y San Antonio 1.

La tercera fecha se juega la próxima semana en el Fomento de Barrio Obrero desde las 21.00: Cerro Corá vs. José Meza (martes 18, en vivo por Tigo Sport), 29 de Septiembre vs. Simón Bolívar (miércoles 19) y Fomento vs. San Antonio (jueves 20, ambos en vivo por la página de Facebook de la FPFS).