Salón: El Nacional C17, en San Pedro

Grupo B: Paranaense, Capitán Bado, Tebicuary y Fernando de la Mora.

FIXTURE. Enfrentamientos de la primera fecha (mañana): Falcón vs. Altos (18.00), Paranaense vs. Bado (19.00), Inauguración (20.30), San Pedro vs. Caaguazú (21.00) y Tebicuary vs. Fndo. de la Mora (22.00).

Segunda fecha (miércoles 19): Bado vs. Tebicuary (18.00), Paranaese vs. Fdo. de la Mora (19.30), San pedro vs. Altos (21.00) y Caaguazú vs. Falcón (22.00).

Tercera fecha (jueves 20): Tebicuary vs. Paranaense (18.00), Bado vs. Fdo. de la Mora (19.30), San Pedro vs. Falcón (21.00) y Caaguazú vs. Altos (22.00).

Avanzan a semifinales los 2 mejores de cada serie, a jugarse el viernes 21 desde las 19.30, mientras que el juego por el tercer lugar y final será el sábado 22.