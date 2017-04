Salen de la Iglesia y firman contra enmienda en Limpio

Los antienmienda, quienes aseguran no pertenecer a ningún partido político y se reconocen como miembros de la sociedad civil, están en el centro mismo de la ciudad.

Otro grupo los acompaña con carteles contra la enmienda y el NO en rojo sangre que ya se volvió un símbolo de lucha para evitar la reelección por esta vía.

"No a la dictadura, no a la reelección vía enmienda, no a la forma en la que lo están haciendo estos senadores", dijo uno de los manifestantes.

Añadió que el pueblo está cansado de la forma en que actúan los actores principales de la política en el país. "Basta del autoritarismo", pidieron.