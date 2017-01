Sacyr admite que fue parte de consorcio

Mientras el MOPC insiste en que la española Sacyr no formó parte de la sociedad concesionaria que tuvo a su cargo la construcción del aeródromo de Corvera, en Murcia (España), la propia compañía afirmó ayer en un comunicado de prensa que sí fue parte de ese grupo, que fue denominado como Aeromur.

Manifestó que la sociedad concesionaria culminó la obra, que cuenta con la certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), de España. “Por la existencia de otro aeropuerto –el de San Javier, a escasos 40 kilómetros de Corvera–, el aeródromo no ha sido habilitado aún. Existe un protocolo entre la comunidad de Murcia y el Gobierno de la Nación para el cierre de San Javier, que no se ha llevado a cabo hasta la fecha. En esas condiciones no se ha podido poner en funcionamiento el aeropuerto de Corvera”, agregó.