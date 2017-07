Rutas serán de cemento, según titular de la INC

Remarcó que la producción de la INC aumentará a partir del mes de octubre, por lo que no afectará a la demanda para la construcción de los tramos viales. "A partir de octubre vamos a duplicar la capacidad de producción con el nuevo molino en Villeta. Tendremos mayor oferta que la demanda a partir de octubre noviembre de este año", expresó el titular de la INC a la 970AM.

En cuanto al proceso gradual de la implementación del cemento como materia prima para las nuevas rutas, Méndez explicó que será de forma porcentual. "Comienza con un 15% y de ahí va en aumento. 30 a 40 kilómetros al año en cuanto a consumo de cemento no va a significar un problema, tenemos capacidad suficiente para entregar esta capacidad de kilometraje para octubre", expresó.

Alegó que al reemplazar el asfalto por el cemento, contribuirá no solo a que las divisas queden en el país, sino también a la durabilidad de los tramos. "Las rutas del cemento harán que las divisas queden en el país ya que la emulsión asfáltica es importada. Las rutas de cemento duran más. Es prácticamente el mismo que se usa en construcción. Cuando hay raudales el asfalto se rompe, se desprende, en cambio cuando es de cemento dura más. Resiste más al agua", explicó.

El proyecto de ley fue aprobado por ambas Cámaras y remitido al Poder Ejecutivo. El mismo establece la utilización de pavimento rígido en la construcción de obras viales. La normativa establece que, en el primer año, el mismo sea utilizado en un 15% de los trabajos encarados; para el siguiente, 20%; y el tercer año el 30% y así consecutivamente.