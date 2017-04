Royal Seguros afirma que si se ejecuta póliza de APP no afectará sus finanzas

César Marsal, presidente de Royal Seguros SA, sostuvo que si el MOPC llega a ejecutar la póliza de mantenimiento de oferta del proyecto APP del Aeropuerto, la aseguradora no va a perder dinero. Señaló que si el MOPC reclamara –en una eventual ejecución de póliza– USD 6 millones a Royal, el monto en realidad será cubierto en un 100% por la reaseguradora: Barents Re Reinsurances Company, Inc.

Sin embargo, la Contraloría reveló que si se cancela la licitación no se podrá ejecutar el seguro por errores que detectaron en el pliego. Esto pese a que se comprobó que Sacyr mintió en su declaración jurada. “Si (el MOPC) me reclama la póliza, tengo 30 días para pagar la póliza y ellos (el reasegurador) me tienen que pagar en 48 horas. El reaseguro es por el 100% de los valores asegurados”, comentó. Negó cualquier tipo de influencia política y dijo que un agente internacional de seguros fue el contacto para que la aseguradora emita la póliza de mantenimiento de oferta en este proyecto. Marsal afirmó que Royal, por la póliza de USD 6 millones al consorcio Sacyr-Agunsa, solo ganó 7.000 dólares, ya que la mayor parte de la prima fue a parar a la reaseguradora (unos USD 77.000) y el resto al pago de impuestos y a un agente local de seguros. También dijo que la reaseguradora tiene a su vez una contragarantía de parte de Sacyr y Agunsa, con lo cual en un hipotético caso de ejecución de póliza, la reaseguradora podría a su vez cobrar pagarés de ambas firmas. La póliza emitida por Royal tuvo un costo final, incluyendo impuestos, de USD 86.996, con una vigencia desde el 9 de junio de 2016 hasta el 15 de abril de 2017. Luego se presentó una prórroga del seguro, que tuvo un costo total de USD 15.748, ampliando la vigencia hasta el 14 de junio de 2017. En ambas operaciones, Royal tuvo una ganancia total de USD 7.072 dólares, afirmó. Uno de los accionistas de Royal Seguros es Juan Carlos López Moreira, jefe de Gabinete del Palacio.