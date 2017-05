Roncagliolo dice que durante un tiempo fue "el sicario de las letras"

Bogotá, 2 may (EFE).- El peruano Santiago Roncagliolo ya pasó los 40, comienza a tomar perspectiva del paso del tiempo y de su obra; ahora se reconoce más reflexivo y recuerda que hubo un tiempo en que se convirtió en "el sicario de las letras" porque se acercaba sin miedo a cualquier historia que le "metía en líos".

"Creo que hace tiempo que no he vuelto a encontrar historias tan poderosas. Todas esas fueron por encargo y de hecho durante un tiempo me convertí en 'el sicario de las letras'. Si alguien sabía que tenía una historia que lo metía en líos me llamaba a mí", dijo el autor a Efe al recordar especialmente su trilogía de historias reales de América Latina.