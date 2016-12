"Rogue One" domina los cines de EE.UU. con uno de los mejores estrenos de 2016

La recaudación en todo el mundo de "Rogue One", que cuenta con el protagonismo de Felicity Jones y el mexicano Diego Luna, ascendió hasta los 290,5 millones de dólares.

Dirigido por Gareth Edwards, este filme se desarrolla antes de los hechos de la cinta original -el episodio IV- y relata la historia de unos héroes que unen sus esfuerzos para robar los planos de la Estrella de la Muerte, la temible herramienta del Imperio para aniquilar planetas.

A mucha distancia y en segundo lugar se situó la película animada "Moana", que este fin de semana ingresó 11,7 millones de dólares y que en todo el mundo acumula desde su estreno una recaudación de 280,3 millones.

"Moana" cuenta cómo una adolescente aventurera que sueña con convertirse en una experta exploradora emprende una arriesgada misión navegando por la Polinesia para salvar a su pueblo, un objetivo para que el contará con la ayuda de Maui, un semidiós que busca recobrar sus poderes.

El tercer puesto fue para la comedia de tono gamberro "Office Christmas Party", que en su segundo fin de semana en los cines sumó 8,4 millones de dólares.

Protagonizada por Jason Bateman, Jennifer Aniston, y Olivia Munn, "Office Christmas Party" se centra en una empresa que, para conseguir a un cliente, organiza una descomunal e impresionante fiesta de navidad.

Un reparto estelar formado por Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Keira Knightley y Helen Mirren no consiguió que "Collateral Beauty" pasara de tener un discreto estreno, ya que en su desembarco en los cines obtuvo 7 millones de dólares.

La narración de "Collateral Beauty" gira en torno a un hombre que, tras una experiencia traumática, cuestiona su lugar en el mundo escribiendo cartas al Amor, el Tiempo y la Muerte.

Por último, "Fantastic Beasts and Where To Find Them" añadió 5 millones de dólares a un botín total en todo el mundo que supera los 717 millones.

El filme, escrito por la creadora de las novelas de Harry Potter, J.K. Rowling, explora la historia de Newt Scamander, un viajero experto en el estudio de multitud de criaturas mágicas.