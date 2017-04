Riera urge a los diputados que archiven la enmienda

Consideró la necesidad de que los legisladores puedan acelerar los trámites para definir el tema. “Cuando hay urgencia se pueden reunir, media hora más tarde al día siguiente y no tomarse todo el tiempo para seguir desgastándonos en crispaciones. Que toda la energía de todos los paraguayos se gaste en terminar de mejor manera este gobierno”, resaltó su posición el funcionario.

Como ciudadano, exhortó archivar la enmienda para dar paso a otro escenario político de cara a las elecciones de 2018. “El gesto del presidente debe ser correspondido por una correcta interpretación. Si él tomó ese paso difícil y delicado, teniendo posibilidad aún con costos altos es porque quería pacificar la República. El paso que falta es que la enmienda sea archivada”, insistió.

el sueño. Ante los rumores que circulan sobre la posibilidad de que sea el candidato oficialista para la presidencia, Riera respondió que evalúa el tema sin mucho estrés y que no le saca el sueño el tema. “Sin estrés y no me saca el sueño porque soy parte de un equipo y creo que lo que corresponde es que el líder del equipo, como lo dijo a los gobernadores, empiece a consultar con referentes, que haga mediciones y vea el que tiene más chance”, resaltó el ministro de Educación.