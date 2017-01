Ricky Rubio: "No estamos donde queríamos y algún cambio iría bien"

Este martes, la página web especializada Yahoo Sports publicó que la franquicia estaba buscando "activamente" el traspaso de Ricky Rubio, una operación en la que también estaría involucrado su compañero Shabazz Muhammad.

El objetivo del equipo, según este medio, es buscar un jugador más experimentado, capaz de ser titular de inmediato y que, en el futuro, pueda aceptar un papel como reserva para, así, dar mayor responsabilidades al novato Kris Dunn.

El cierre del mercado de traspasos en la Liga es el próximo 23 de febrero.

"Cuando el equipo no funciona del todo, pues el que lleva más tiempo igual es quien está en el punto de mira. Hay que vivir con ello", manifestó el catalán.

"Es algo que entiendo. Mi juego no tiene nada que ver, sino los resultados del equipo. No estamos donde queríamos y, por eso, algún cambio iría bien", admitió.

Rubio, de 26 años, es el jugador mejor pagado de la plantilla esta temporada, con un sueldo de 13,5 millones de dólares. El base está promediando 7,6 puntos, 7,9 asistencias y 4 rebotes.

"¿Si me dolería irme? La verdad es que tienes que ser profesional. Estoy cómodo en Minnesota, pero también preparado para cualquier otra situación. Son cosas que no puedes controlar. No es algo que esté en mis manos, así que no me preocupa. Son cosas del deporte y no hay que pensar en ello. Solo pensar en lo que puedes controlar", declaró.

El español completó el martes contra los San Antonio Spurs su sexto partido seguido en dobles dígitos. En los últimos cinco encuentros ha repartido 70 asistencias con promedios de 13,2 puntos y 14 asistencias por partido.

"Estoy cómodo, sintiéndome bien y jugando mejor ya", comentó el internacional español.

"Creo que ha sido un proceso de adaptación. El principio de temporada fue duro: nuevo entrenador, la pequeña lesión que tuve, la adaptación a un grupo muy joven... Pero han pasado un par de meses, ahora me siento mucho más cómodo y mis compañeros conocen mucho más mi estilo de juego", añadió.

Para los Timberwolves no está siendo una temporada fácil. Debido a su inexperiencia y juventud, perdieron muchos encuentros permitiendo que los contrarios les remontasen ventajas importantes, pero en las últimas semanas el bloque ha reaccionado y se encuentra cerca de los puestos que dan acceso a disputar los playoffs (eliminatorias por el título).

"Estamos jugando mucho mejor y durante el último mes y medio estamos en un 50 por ciento de victorias", sostuvo Rubio.

"Esos partidos ajustados que perdimos al comienzo de la temporada nos va a costar recuperarlos, pero vamos a luchar por ese octavo puesto en el Oeste que parece que este año va a estar un poco más barato que en el pasado. Vamos a tratar de colarnos por ahí", señaló.

Rubio tiene confianza en la plantilla de los Timberwolves, repleta de jugadores de gran calidad recién llegados a la Liga como Andrew Wiggins y Karl-Anthony Towns, a los que el técnico Tom Thibodeau está puliendo.

"Thibodeau llegó con nuevos conceptos y costó un poco asimilarlos. En mi caso, vengo de jugar con la selección española, donde hay unos conceptos, y llego aquí y hay otros, pero es parte del deporte y es cuestión de adaptarse. Cuanto más rápido, mejor".

Antonio Martín Guirado