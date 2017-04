Sin embargo, para el senador Hugo Richer, uno de los principales referentes de la coalición de izquierda, de nada serviría la habilitación del ex presidente si no existe unidad dentro de la oposición. Mencionó que eso no se logra por diferentes razones y motivos.

Considera que el Partido Colorado, actualmente, "puede jugar tranquilamente" las elecciones generales del 2018.

No cree posible un acercamiento con el intendente de Asunción, Mario Ferreiro, para una posible candidatura presidencial. Al respecto, dijo que la oposición no tiene una visión política estratégica para los próximos comicios.

También se refirió al discurso del presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, Efraín Alegre, una vez rechazado el proyecto de enmienda. Señaló que sus palabras no son convocantes. "Yo tendría miedo de acercarme a él, parece que anda con un garrote en mano", dijo a los medios de prensa.

Richer mencionó que unir a toda la oposición es una tarea difícil y más si no se tiene una estrategia a futuro. Calificó como un tema casi imposible.

Por último, reconoció que se jugaron muchísimo con la enmienda y asumen todas las consecuencias.

La decisión del presidente de la República, Horacio Cartes, de declinar a sus aspiraciones reeleccionistas cambió el escenario político. Con la enmienda se buscaba habilitar al mandatario y a Fernando Lugo para aspirar a un segundo mandato.