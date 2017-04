Richard Gere, un embaucador sin ego en "Norman"

Los Ángeles (EE.UU.), 12 abr (EFE).- Richard Gere, uno de los últimos galanes clásicos que ha dado el cine estadounidense, cambia radicalmente de imagen en "Norman", la nueva película del cineasta israelí Joseph Cedar en la que da vida a un embaucador sin ego ni fortuna que trata de abrirse camino en los laberintos del poder.

Bajo el título "Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer", esta película que se estrenará el viernes en Estados Unidos presenta un reparto muy sólido liderado por Gere y en el que también aparecen Michael Sheen, Charlotte Gainsbourg, Steve Buscemi, Hank Azaria y Lior Ashkenazi.