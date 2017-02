Retirada del decreto no calma a los manifestantes rumanos

Cientos de miles de rumanos han vuelto ayer a manifestarse, muchos de ellos solicitando la renuncia del Gobierno socialdemócrata, pese a que el Ejecutivo revocó ayer domingo el impopular decreto ley que despenalizaba algunos delitos de corrupción.

Los manifestantes lanzan lemas –por sexto día consecutivo– como “Queremos que nos oigáis, no que nos mintáis, no lo habéis conseguido, nos habéis unido en la plaza” que está frente a la sede del Gobierno, entre silbidos, banderas y el sonido de vuvuzelas. “No dimitiré, hemos ganado las elecciones con millones de votos”, declaró el primer ministro, Sorin Grindeanu, a la televisión Antena3, y recordó que en diciembre el Partido Socialdemócrata (PSD) venció con el 45% de las papeletas en los comicios legislativos. El número de manifestantes en la capital rumana ascienden a 200.000 y se espera una gran afluencia por la llegada de muchas personas desde otras ciudades como Cluj-Napoca e Iasi. Decenas de miles de personas también se manifiestan en otras grandes ciudades rumanas, en la que es la mayor oleada de protestas desde la caída del comunismo en 1989. “Queremos que dejen de aprobar leyes que les beneficien, no nos conformamos con la retirada del decreto”, dijo Ciprian Todita, un informático de 34 años. efe