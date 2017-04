Reprimidos por cerrar puente denunciarán a la Policía

Varios jóvenes denunciaron ayer y mostraron las secuelas de la brutal represión que recibieron de los agentes de la Policía Nacional en la noche-madrugada del 31 de marzo-1 de abril cuando cerraban el Puente de la Amistad como medida de protesta por la aprobación de la enmienda.

Hasta el momento suman 35 los jóvenes asesorados por el Colegio de Abogados del Alto Paraná y la Orden de Abogados del Paraguay, quienes les apoyarán en todo el proceso legal.

Esa madrugada, los jóvenes fueron víctimas de una irregular acción de los uniformados que violaron el protocolo de actuación.

Los denunciantes comentaron durante una conferencia de prensa que dos agentes policiales ya fueron identificados y son un oficial de apellido Fernández, quien tuvo incidencia importante, y el jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO), comisario Evert Paris.

Los abogados dijeron que ahora queda por determinar quién ordenó la represión a quienes se manifestaban de manera pacífica.

“Yo estaba haciendo un trabajo periodístico esa noche, filmé gran parte de lo que ocurrió en el puente, la brutalidad con la que fuimos atacados no tiene ninguna justificación, excede todos los límites de lo permitido en materia de procedimiento policial. Afortunadamente salimos con vida, en mi caso me dispararon en cinco oportunidades, el principal fue en la cabeza”, comentó Albert Espinoza.

Iván Carballo, otra de las víctimas, comentó que recibió 14 balines de goma en el pecho. A su turno, Edson Rodríguez mostró una herida de aproximadamente 8 centímetros de profundidad que le fue producida también por los balines de goma. La herida aún supura pus y sangre.

“Actuaron de una forma muy cobarde, por primera vez los policías usaron lo que es la equidad de género porque nos pegaron a todos por igual, no les importó que estemos ya rendidos, igual nos patearon, a algunos le hicieron patear por los caballos, a mí me pisaron, comí guachada, no teníamos ni un arma, pero ellos jugaron a matar, les tiraban a la gente en la cabeza”, comentó Aramí Lovera.

“Presentaremos el testimonio de cada uno de los afectados, además de fotos, videos y diagnósticos médicos para acompañar a la denuncia formal de lo sucedido contra los agentes policiales de Ciudad del Este”, afirmó el abogado Antero Prieto.

“La Fiscalía debería de actuar de manera diferente, debería imputar a los policías que actuaron agresivamente y violaron el protocolo”, refirió a su turno la abogada Nani Arrúa.