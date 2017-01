Renzi reconoce errores y dice que quiere relanzar su partido con caras nuevas

El secretario general del PD, que no tiene escaño parlamentario, explica que estos días se dedica a su familia y que su derrota le "quemó mucho, tanto que la duda fue si seguir o no seguir (en política)".

Reconoce que tiene que aprender a usar más el "nosotros" y no el "yo", que tiene que echar "más corazón" y menos tecnicismos a sus reformas.

Agrega que no consideró "el valor político que iba a tener el referéndum", en el que los votos en contra de la reforma constitucional sobre el funcionamiento del Parlamento fueron del 59 %, frente al 40 % a favor.

"Luego pensé que es de bellacos escapar en los momentos de dificultad (...) y que nuestra batalla acaba de comenzar", anuncia.

Renzi explica que sigue creyendo en su partido, que "relanzaremos con caras nuevas y valores fuertes", pero explica que no tiene prisa en llegar a las elecciones.

En la entrevista critica duramente al Movimiento 5 Estrellas, del que asegura que "están ya totalmente divididos, hacen todo lo posible para declararse la guerra", y que "son un algoritmo y no un partido".

"Yo no quiero una izquierda que sea un algoritmo. La quiero libre, capaz de pensar con su cabeza, con su cultura y sus ideales", subraya.

Respecto a la situación del Monte Paschi di Siena, que finalmente necesitará la ayuda estatal para su supervivencia tras fracasar un aumento de capital, Renzi defiende sus declaraciones pasadas cuando aseguró que invertir en este banco era "un negocio".

"Dije en público lo que he repetido siempre a los inversores extranjeros. Habíamos creado las condiciones para una inversión importante, pero el Fondo de Catar dijo que no tras el referéndum debido a la inestabilidad política. No se habría producido la operación pública si hubiese ganado el referéndum", señala.

Para concluir, Renzi afirma que fue justo "pagar por los errores cometidos" y que si vuelve al gobierno aprenderá de los errores y probará a hacerlo "aún mejor".