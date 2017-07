Recomiendan no realizar el amigo invisible entre niños

Una de las actividades más esperadas cuando se aproxima el Día de la Amistad es el juego del amigo invisible, sobre todo, en las instituciones educativas. En este juego se elige al azar el papelito con el nombre de un integrante del grupo. Luego el elegido tendrá que ser agasajado con un regalo. Sin embargo, esta práctica no es recomendable para los niños según algunos sicólogos.

“No es tan recomendable, en el caso de los más pequeños. Sucede que solo algunos padres se encargan de proveer los regalos, otros se olvidan o quizás simplemente no pueden comprar. Esto hace que los niños se sientan relegados. El sorteo genera un entusiasmo, pero en el día establecido para presentar el obsequio siempre hay quienes no llevan el obsequio y por ende, los que no reciben se sienten mal, por lo que genera un momento desagradable”, señala la licenciada Carmen Benegas.