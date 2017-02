Recolectores y volquetes operan sin chapa y con obreros en su carrocería

A esto se suma que los obreros que realizan las tareas de recolección, barrido o mantenimiento de espacios públicos en los diferentes barrios de la capital son transportados en las carrocerías de estos camiones, poniendo en riesgo la vida de los mismos y violando igualmente lo que prohíbe la mencionada normativa comunal.

En un recorrido por la ciudad se pudo observar que, salvo algunas excepciones, la mayoría de estos motores circulan en total infracción. En esta situación están los recolectores 71, 74 y 66; el volquete 41 y un pequeño camión con el número 105, todos con el logo de la Municipalidad de Asunción.

RESPUESTA. El jefe del Departamento de Comunicaciones de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), inspector Manuel Gamarra, indicó que aún cuando se trate de vehículos al servicio de la Comuna asuncena, no están exentos de tener chapas. “Así como nuestros móviles en la PMT tienen que estar en condiciones técnicas y con chapas, los camiones de Aseo Urbano también deben cumplir con todo. Tal vez por ser un vehículo municipal los inspectores no les estén prestando mucha atención. Pero no debe ser así”.

El mismo indicó que las multas previstas para este incumplimiento a la Ordenanza 479/10 oscila entre los 11 y 20 jornales, lo que equivale a un monto que va entre los G. 831.138 y G. 1.511.160, por ser calificada como una falta gravísima.

En el caso del traslado de jornaleros en la carrocería, el inspector Gamarra dijo que la administración del intendente Mario Ferreiro dotó de minibuses a diversas áreas operativas para evitar que se siga dando esta violación a la ordenanza.

Dijo que recientemente aplicaron multas por este hecho a algunas direcciones, las cuales van de 4 a 10 jornales, es decir, de G. 302.232 a G. 755.580, por ser graves y que lo seguirán haciendo.

Por su parte, el director de Aseo Urbano, abogado Rodrigo Velázquez, señaló que están gestionando las chapas, sobre todo para los recolectores viejos, ya que los del 2014 a esta parte cuentan con esa identificación.

“Los trámites son burocráticos pero estamos gestionando. Hay casos en que las chapas se robaron”, apuntó.