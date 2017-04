Rechazan la apelación en el amparo

El Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia rechazó la apelación planteada por los senadores que promovieron el amparo para impedir la sesión de Diputados para tratar la enmienda constitucional.

La jueza de la Niñez, María Rosa González, no se expidió sobre la medida cautelar de suspensión de la sesión, porque era el fondo de la cuestión, según la resolución. Esto fue apelado por los amparistas. Los camaristas Fulvia Núñez, Gloria Benítez y Manuel Rodríguez dijeron que la jueza no rechazó la medida cautelar, sino que dispuso tener presente, con lo que se debería haber pedido aclaratoria, lo que no se hizo.