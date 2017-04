Quieren a Lugo como único candidato, pese a no estar habilitado

Los luguistas siguen en campaña por habilitar la reelección vía enmienda, basándose en un acuerdo que tienen con el ala llanista del PLRA y con el cartismo dentro del Congreso. En la última reunión de Coronel Oviedo, las bases del Frente Guasu (FG) no escondieron el carácter “mesiánico” de la candidatura de Lugo, ya que lo consideran el único que puede devolver la alternancia que ya se logró en el 2008.

“Nde tamante, ndaipori otro (Solo vos, no hay otro)”, reza una frase con una imagen que exhibió en aquel evento la ex viceministra de Energía Mercedes Canese. Dentro de este esquema, el ex presidente de la República rechazó armar un frente con la mayoría de partidos políticos de la oposición, para buscar llegar juntos en el 2018. Prefirió aliarse al llanismo, sector a quien calificaba de golpista, que es el grupo que le asegura que liderará la chapa presidencial. Ante este escenario, el luguismo vio oportuno un pacto coyuntural para que, con votos cartistas, se intente aprobar la enmienda, proyecto que está en marcha.