Quemó casa de su ex pareja y lo procesan

La denunciante agregó en su declaración que esa noche, alrededor de las 23.00 llegó Peña Alcaraz al sitio buscando a su ex pareja, pero cuando le dijo que no estaba en el lugar, el hombre se ofuscó y agredió a la denunciante.

La mujer agregó en su denuncia de haber escuchado una conversación telefónica entre Peña y otra persona a quien dijo por teléfono , “yo le voy a matar a ella (refiriéndose a su ex pareja) y voy a amanecer en Tacumbú”.

Posteriormente, el ahora imputado Peña Alcaraz, de 28 años, de profesión pintor, se dirigió a la casa de su ex mujer, e incendió la vivienda, siempre según la denuncia; que refiere además que el imputado tiene una hija con su ex pareja, a la que no ayuda económicamente.

El hombre aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol y luego de varias horas de estar prófugo, los agentes de la comisaría de San Lorenzo lo ubicaron y fue detenido para luego ponerlo a disposición del Ministerio Público.

Aparentemente el hombre no aceptaba la separación de su ex mujer y verlo con otro hombre.