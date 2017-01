Quejas por colocación de cepo en el microcentro de Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE

Conductores expresaron su queja contra el accionar de fiscales de la Municipalidad de Ciudad del Este relacionado con la colocación de cepo sobre la avenida San Blas, desde la intercepción de la avenida Capital Miranda y Coronel Toledo. Expresaron que la aplicación no es igual para todos.

En el nombre del ordenamiento se reparten los inmobilizadores, pero en la práctica no se observa ningún cambio, "a algunos se les coloca al cepo y a otros no, es mi gran pregunta", expresó un conductor que se acercó a nuestra redacción y denunció la situación. Pidió no ser identificado por temor a represalias.

Reconoció que estaba con su vehículo estacionado en un lugar prohibido, pero que él estaba en el interior con el motor en marcha y que cuando ya se retiró del lugar unos metros más al frente fue interceptado por una camioneta con los funcionarios municipales y le colocaron el inmobilizador.

El conductor expresó que se tiene que ver la forma de resolver el grave problema de la falta de lugares para aparcar en el microcentro. "Por algo los comerciantes aquí ubicados se quejan constantemente de los fiscales de la Municipalidad, acá la gente ya no puede venir a realizar sus compras o como en mi caso, mi acompañante estaba haciendo gestiones en el Banco Nacional de Fomento", refirió.

LIBERACIÓN. En la avenida San Blas, por ordenanza municipal, está prohibido estacionar. Los comerciantes allí instalados han solicitado en el 2015 a la Junta Municipal la liberación del estacionamiento en el lugar, debido a que les perjudica y muchos clientes directamente ya dejan de ingresar hasta la zona por temor a ser multados por la Policía Municipal de Tránsito. El pedido fue aprobado, pero fue vetado por el ejecutivo municipal y no entró en vigencia.

UN MISTERIO. El concejal Herminio Corvalán señaló que es un misterio donde va a parar lo que se recauda en concepto de aplicación de multa por colocación de cepo en la ciudad.

"Acá se reparten por todos lados los inmovilizadores, incluso, en los barrios, pero eso no se refleja en la recaudación. Eso se maneja a través de una unidad denominada Regímenes Especiales, ellos son los que están en este tema", refirió el edil.