Queja ante Cámara en caso de médicos

Refiere que en esa fecha opusieron la citada excepción, basados en la abierta violación a lo establecido en el artículo 17 inc. 9 de la Constitución, en el juicio oral.

En el caso, se juzga a los médicos Antonia Acosta Benítez y Blas Centurión Farres, por supuesto homicidio culposo, que se halla en pleno trámite.

No obstante, alega la abogada que hasta la fecha, desde el 8 de junio, no se dio trámite a la excepción, a fin de que se corra traslado a las partes, al fiscal general y se eleve a la Sala Constitucional de la Corte.

La profesional sostiene que incluso presentó un urgimiento, pero igual no hubo respuesta del Tribunal, por lo que pide a los camaristas que resuelvan la queja por retardo de justicia. Si la Corte no resuelve la excepción, no se puede dictar sentencia en el caso.