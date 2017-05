PZ: “Por nivel será injusto si no juego”

“Marín y yo no nos quedamos en la concentración, por qué después del partido nos dieron licencia para ir con la familia y hoy (por ayer) entrenamos normal. Antes de iniciar la práctica hubo una charla entre todos, incluyendo al presidente (Walter Benítez)”, expresó.

“Escuché que Rufino González, nuevo en la directiva, está diciendo que Marín y yo fuimos separados del juego . Eso es raro, porque todavía no hay lista de concentrados. Por rendimiento será demasiado injusto si no juego. No sé por qué podrían separarme”, agregó PZ. El DT Héctor Schonhauser afirmó a la 1080 AM, que los dos están disponibles para jugar.

Luqueño jugará ante Cali, desde las 20.45, en Luque (ida ganó Cali 1-0).