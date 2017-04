Puerto Irala clama por 18 km de empedrado

Superar el aislamiento es uno de los principales desafíos que enfrenta la población del distrito de Domingo Martínez de Irala, localidad ubicada a 60 kilómetros al sur de Ciudad del Este, Alto Paraná. La situación no es fácil para los pobladores cuando se presentan emergencias en tiempos de mucha lluvia.

El asfalto, en pleno proceso de licitación por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), denominado “corredor de exportación”, que se extenderá desde Los Cedrales hasta Natalio (Itapúa), quedará a 18 kilómetros del centro urbano de Irala.

El empedrado de este trayecto es uno de los grandes sueños de la comunidad, para poder superar el aislamiento en el que se encuentra.

Recursos. El intendente Derlis Benegas señaló que personalmente se reunió con el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y solicitó el empedrado del tramo de 18 kilómetros debido a que la Comuna no cuenta con recursos para ejecutarlo.

“No me dio muchas esperanzas, pero igual vía nota oficializamos nuestro pedido, porque con recursos propios no tenemos condiciones y es una obra fundamental para nosotros”, señaló al tiempo de agregar “nuestra idea es tener ya listo el empedrado para cuando se concluya el asfaltado del corredor del exportación, de no ser así, seguiremos aislados”.

Igual pedido se realizó a la Gobernación del Alto Paraná, pero la respuesta que recibieron es que no cuenta con fondos para hacer frente al proyecto.

NOTA. El 27 de julio de 2016, la Comuna remitió una nota al MOPC solicitando la construcción de pavimento empedrado en cada arribada del acceso a la comunidad, de aproximadamente 5 kilómetros, desde la colonia Yepopyhy hasta Puerto Irala, que tampoco tuvo una respuesta.

Señaló que la comunidad tiene un predio de 100 hectáreas que la empresa IVP puso a disposición para crear un parque industrial en el distrito y así generar fuente de trabajo para la comunidad. “El terreno ya fue donado, pero sin camino de todo tiempo quién va a querer venir. Necesitamos de camino, necesitamos de inversión en la zona que pueda generar fuente de trabajo”, insistió el jefe comunal.

El reclamo no es nuevo, pues durante la administración de Efraín Alegre, al frente del MOPC, también se realizó el mismo pedido que tampoco tuvo una respuesta. Empero el intendente dijo que seguirán insistiendo en el pedido del camino de todo tiempo, porque juega un papel muy importante para el desarrollo del distrito. “Vamos a insistir para que salga esta obra. Nuestro distrito está ubicado en un lugar estancado”, expresó.

DIFÍCIL. Benegas señaló que son una comunidad pobre, con una población de 7.000 habitantes. Dijo que tienen un puesto de salud y un solo médico; y que en casos de emergencia médica están obligados a cruzar el río Paraná, a buscar atención médica en el lado argentino.

Pero mencionó que ahora con el actual gobierno muchos pacientes son rechazados, lo cual complica más aún la situación de la comunidad, que debe ir 60 kilómetros para recibir atención especializada en el Hospital Regional de la capital departamental.

“Hace unos 20 días una embarazada fue rechazada en el lado argentino y tuvimos que buscar la forma de tras- ladarla hasta Ciudad del Este. No es fácil para nosotros cuando no tenemos camino de todo tiempo”.