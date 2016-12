Pucheta no quiso opinar sobre acción de Lugo

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta de Correa, no quiso opinar sobre la posibilidad de que el pleno de la máxima instancia judicial se reúna antes de la feria para analizar la acción de inconstitucionalidad presentada por los abogados del senador Fernando Lugo, en contra de la resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral en la que se señaló que el ex obispo no puede ser candidato para las presidenciales de 2018. Pucheta habló del tema al terminar de disertar sobre su informe de Gestión.









