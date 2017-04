Proyección del crecimiento mejora, pero persisten riesgos

El mejor pronóstico sobre el comportamiento del PIB en Paraguay tiene que ver con un aumento en el precio de los bienes que Paraguay exporta, o commodities, derivado de un incremento en la demanda mundial y a una menor producción de la economía norteamericana debido a problemas climáticos.

No cabe duda de que es positiva la mejora en la perspectiva económica para este año; sin embargo, las razones de la misma nos muestran que la economía paraguaya continúa siendo altamente dependiente de factores que no puede controlar en absoluto, como el contexto internacional y el clima. En este caso el clima no solo afecta en Paraguay, sino también en otros países.