"Es un retroceso para la República", dijo la profesional en contacto con la prensa, al referirse al deseo de los políticos de recurrir a la modificación "ilegal" de la Constitución para conseguir otro periodo de gobierno para el actual presidente Horacio Cartes o para Fernando Lugo, ex presidente.





Añadió que además "en este Día Mundial de la Salud decimos que los médicos no tenemos nada que festejar. La salud está en deficiencia en lo básico. No contamos con infraestructura necesaria", refirió.





La médica comparó la condición edilicia de los centros sanitarios con las escuelas que están cayendo. Sostuvo que incluso en materia tecnológica el país está sumamente atrasado, a diferencia de países de la región.





"Paraguay no llega a la altura de la mayoría de los demás países. El lema de este año es "hablemos de depresión", mientras que en relación con la salud mental en todo el país no se ha hecho nada hasta ahora", precisó.





Contó que las condiciones laborales de profesionales en la salud son pésimas y que el Ministerio no cumple con nada de lo acordado, finalizó diciendo. En la manifestación no se notó una masiva presencia de personal de blanco, informó la 970 AM.